Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свежий урожай ежевики появился на прилавках московских ярмарок выходного дня. В этом году ягода крупная и сочная, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Спелый плод можно отличить по цвету: он должен быть глубоким фиолетовым, почти черным. В отличие от малины, ежевика внутри не полая. Ее срывают и продают вместе с белой сердцевиной – цветоложем. После покупки ягоду лучше сразу приготовить или съесть, поскольку она долго не хранится даже в холодильнике.

На Руси ежевику называли глухой малиной, так как ее кусты образуют густые заросли, через которые трудно пробраться. Раньше ее употребляли в свежем виде, сушили, варили, добавляли в чай, а также готовили из нее настойки.

Ежевика содержит большое количество мощных антиоксидантов, витамины C, K и группы B. В Москву ее привозят из Крыма, Липецкой, Нижегородской и Рязанской областей, а также других регионов страны.

Вкус ежевики раскрывается в различных сочетаниях. Например, она может стать основой для соуса к стейку, украшением для десерта или топингом к блинам.

Ранее на столичных ярмарках стартовал сезон кукурузы. Ее привозят из южных регионов России и Черноземья. Первые початки считаются самыми вкусными, они нежные, сладкие и сочные. В такой кукурузе содержится лютеин, который замедляет старение клеток и помогает защищать зрение.