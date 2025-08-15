Сезон кукурузы начался на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках начался сезон кукурузы, которую привозят из южных регионов страны и Черноземья, передает портал мэра и правительства столицы.

Первые початки считаются самыми вкусными, они нежные, сладкие и сочные. В этой кукурузе мало крахмала и есть лютеин, замедляющий старение клеток и помогающий защищать зрение. Зерна молодой кукурузы меньше и бледнее, но в них больше влаги и клетчатки и меньше калорий.

От полностью созревшей такая кукуруза отличается только тем, что из нее нельзя сделать попкорн, для его приготовления подойдут собранные ближе к осени сорта "гостинец" и "внучкина радость".

Молодую кукурузу этих сортов горожане могут приобрести уже сейчас, на прилавках также представлены "добрыня F1", "лакомка 121", "ранняя золотая 401".

Овощ можно использовать в супах и салатах, а также в качестве гарнира или пожарить на гриле, но самым популярным блюдом остается вареная кукуруза. Для ее приготовления початки нужно очистить, при необходимости разрезать на части и варить в кипящей воде без специй 10–20 минут.

В классическом варианте подачи кукуруза идет с солью и сливочным маслом, но еще можно добавить твердый сыр, сметану, лимонный сок, укроп и кинзу. Еще початок можно отварить в молоке и съесть с медом.

Ранее стало известно, что на столичных ярмарках продали почти 33 тонны арбузов и более 14 тонн дынь. Наиболее популярными сортами арбузов стали "продюсер", "кримсон свит", "огонек", "сахарный малыш". Их основными поставщиками стали Астраханская и Ростовская области, Дагестан.

На ярмарках москвичи и туристы могут найти не только традиционные сорта дынь, такие как "колхозница" и "торпеда", но и другие: "карамель" с кожурой травянисто-зеленого цвета или "мануэлу" с ярким ароматом. Эти дыни привозят из Тамбовской, Астраханской, Ростовской и Липецкой областей.

