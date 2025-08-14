Липовый мед стал самым обсуждаемым в СМИ в преддверии Медового Спаса

Фото: 123RF/sosiukin

Липовый мед чаще всего упоминается в российских СМИ в преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа. Об этом Москве 24 сообщили в агрегаторе "Дзен Новости".

По данным сервиса, липовый мед обсуждают в новостных сюжетах в 1,7 раза чаще, чем гречишный или подсолнечный. Зачастую публикации посвящены полезным свойствам этого сорта или его традиционному значению в народных обычаях.

В топ-5 самых популярных сортов меда, кроме липового, вошли гречишный, подсолнечный, цветочный и акациевый. Чаще всего в материалах СМИ рассказывается о способах сбора, проверки подлинности продукта и праздновании Медового Спаса в разных регионах России.

Среди самых обсуждаемых в новостных сюжетах обычаев, связанных с праздником, оказались традиционные ярмарки, рецепты постных медовых пряников и блинов, а также приготовление ставленного меда. Кроме того, в качестве традиций упоминаются сбор мака и народные хороводы.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору меда. Россиянам рекомендовали покупать продукт у производителей и прямых его представителей. Натуральный мед всегда прозрачен, пока не начнет кристаллизоваться. Если заметна мутноватость или осадок, то от такого продукта лучше отказаться.