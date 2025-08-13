Роскачество исследует мед на российских маркетплейсах

Фото: depositphotos/grafvision

Роскачество в текущем году проведет исследование самых популярных позиций меда, которые представлены на российских маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя руководителя надзорного ведомства Елену Саратцеву.

Акцент в предстоящем исследовании будет сделан на соответствии товара национальным стандартам, отсутствии фальсификата и прозрачности данных о продукции.

"Мед с российским знаком качества везде отмечен российским знаком качества. Если вы покупаете мед, а на нем нет маркировки, а маркировка должна присутствовать, это повод для того, чтобы задуматься, а что же вам продали", – отметила Саратцева.

Исследование будет проходить с августа по ноябрь 2025 года.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мед способен ускорить выздоровление во время простуды. Он посоветовал добавлять его в небольших количествах в чай. Улучшить самочувствие, по его мнению, помогут также ягодные компоты, морсы.

