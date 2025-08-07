Диетолог Писарева: гречишный мед полезен при анемии

07 августа, 14:43Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Гречишный мед считается наиболее полезным, особенно для гипертоников и страдающих от анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.
Ранее стало известно, что мед в России покупают 80% граждан. Из них почти 47% выбирают цветочный, 45% – липовый, а 37% – гречишный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.
Диетолог, в свою очередь, посоветовала обратить внимание на гречишный мед, который считается наиболее полезным.
Акациевый мед больше всего подойдет детям, поскольку он менее аллергенный в отличие от остальных. Также он улучшает работу желудочного-кишечного тракта. Отличить такой мед от других можно по цвету: он слегка желтоватый, прозрачный, светлый, пояснила диетолог.
Липовый мед пользуется особой популярностью в сезон простуд, потому что обладает хорошими противовирусными и антибактериальными свойствами. К тому же в нем большое количество ферментов, витаминов групп К и В. Его можно отличить по яркому желтому, янтарному цвету, отметила Писарева.
Чтобы выбрать качественный мед, диетолог посоветовала прежде всего обратить внимание на консистенцию, – она должна быть густой. При этом сам продукт должен стекать с ложки, образуя горку.
"Кроме этого, настоящий мед всегда имеет яркий аромат. Например, гречишный пахнет терпко, слегка отдает йодом, а липовый – душистый, передает аромат цветов", – отметила эксперт.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мед способен ускорить выздоровление во время простуды. Он посоветовал добавлять его в небольших количествах в чай. Улучшить самочувствие, по его мнению, помогут также ягодные компоты, морсы.