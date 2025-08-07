Диетолог Писарева: гречишный мед полезен при анемии

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Гречишный мед считается наиболее полезным, особенно для гипертоников и страдающих от анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Ранее стало известно, что мед в России покупают 80% граждан. Из них почти 47% выбирают цветочный, 45% – липовый, а 37% – гречишный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

Диетолог, в свою очередь, посоветовала обратить внимание на гречишный мед, который считается наиболее полезным.





Ирина Писарева врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Его отличает темный насыщенный коричневый цвет, отдающий немного в красноватый оттенок. В таком меде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мед помогает нормализовать давление гипертоникам.

Акациевый мед больше всего подойдет детям, поскольку он менее аллергенный в отличие от остальных. Также он улучшает работу желудочного-кишечного тракта. Отличить такой мед от других можно по цвету: он слегка желтоватый, прозрачный, светлый, пояснила диетолог.

Липовый мед пользуется особой популярностью в сезон простуд, потому что обладает хорошими противовирусными и антибактериальными свойствами. К тому же в нем большое количество ферментов, витаминов групп К и В. Его можно отличить по яркому желтому, янтарному цвету, отметила Писарева.

Чтобы выбрать качественный мед, диетолог посоветовала прежде всего обратить внимание на консистенцию, – она должна быть густой. При этом сам продукт должен стекать с ложки, образуя горку.

"Кроме этого, настоящий мед всегда имеет яркий аромат. Например, гречишный пахнет терпко, слегка отдает йодом, а липовый – душистый, передает аромат цветов", – отметила эксперт.





Ирина Писарева врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Чтобы проверить качество продукта, также советую добавить в него капельку йода. Если мед посинел, значит, в нем содержится сахарный сироп и крахмал. Такой продукт считается некачественным, и лучше от него отказаться. В таком случае человек переплатит приличную сумму за мед, в котором будет мало полезных свойств.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мед способен ускорить выздоровление во время простуды. Он посоветовал добавлять его в небольших количествах в чай. Улучшить самочувствие, по его мнению, помогут также ягодные компоты, морсы.

