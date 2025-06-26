На странице проекта "Лето в Москве" можно найти точки по продаже ягод

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В столице в рамках проекта "Лето в Москве" размещено 250 брендированных точек по продаже свежих ягод, передает портал мэра и правительства города.

Найти подходящую площадку можно в разделе "Ягодные сезоны" на странице проекта, также здесь можно выбрать округ и район. Для удобства все точки находятся недалеко от станций метро и пересадочных узлов, жилых домов и офисов.

Жители и гости Москвы могут приобрести клубнику, малину, голубику, бруснику, землянику и другие ягоды из разных уголков России. На прилавках в том числе представлена продукция из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей и таких республик, как Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия.

Кроме того, свежая клубника продается на московских ярмарках выходного дня. Фермеры привозили ее с юга страны, однако сейчас появились ягоды из Тамбовской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. Также привозят малину, черешню, вишню и голубику, шелковицу, ежевику и жимолость.

На выбор предлагаются разные сорта ягод. К ранним сортам клубники "альба", "клери", "королева Елизавета" и "флорентина" добавились среднеспелые "ананасная" и "Алиса". Голубика в основном представлена сортами "патриот", "норт блю" и "блюкроп".

Перед продажей все ягоды тщательно проверяются специалистами государственной ветеринарной службы Москвы.

Ранее в столице впервые стартовал фестиваль "Ледяной московский чай". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве". До 14 сентября в фестивале примут участие свыше 500 кафе и ресторанов Москвы.

Заведения предложат клиентам версии охлажденного напитка, вдохновленного местными чайными традициями – от чая со смородиной до чая с манго и личи. Ознакомиться с полным списком заведений можно на сервисе Russpass.