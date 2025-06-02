Фестиваль "Ледяной московский чай" впервые пройдет в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы//Олег Сосницкий

В столице впервые стартовал фестиваль "Ледяной московский чай". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму, передает портал мэра и правительства Москвы.

До 14 сентября в фестивале примут участие свыше 500 кафе и ресторанов Москвы, которые предложат клиентам свои версии охлажденного напитка, вдохновленного местными чайными традициями – от чая со смородиной до чая с манго и личи. Ознакомиться с полным списком заведений можно на сервисе Russpass.

Ледяной чай появился в меню в 2024 году, в результате туристы и горожане выпили около 50 тысяч литров напитка. В текущем году проект получил развитие в виде полноценного фестиваля, добавили в пресс-службе.

Масштабный проект "Лето в Москве" стартовал 1 июня и продлится до 7 сентября. Всего в городе будет работать свыше 400 площадок проекта.

В "Лето в Москве" вошли как популярные летние фестивали: "Рыбная неделя", "Времена и эпохи", "Театральный бульвар", "Вкусы России", "Москва – на волне. Рыбная неделя", так и новые мероприятия.

В 2025 году афишу проекта сформировали сами москвичи. Во время голосования они рассказали о своих идеях, в число которых вошли мастер-классы, конкурсы, викторины и многое другое. Все пожелания горожан были внесены в программу нового сезона.

