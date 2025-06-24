Что ждет детей и их родителей на площадках "Лета в Москве" на этой неделе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 24 по 29 июня в рамках проекта "Лето в Москве" для детей и их родителей будет организовано множество увлекательных и познавательных мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

Например, на текущей неделе продолжится чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Все желающие смогут посоревноваться на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00 до 27 июня, а 28-го и 29-го числа – с 11:00.

Также попробовать свои силы в этой игре можно будет и на окружных площадках, в том числе в Юго-Западном административном округе столицы:



24 июня – на спортивной площадке у стадиона "Пионер" (улица Фотиевой (дома 14–18);

25 июня – на площадке в парке 70-летия Победы (улица Цюрупы, дом 13);

26 июня – в Воронцовском парке (дом 3);

27 июня – на улице Адмирала Руднева (владение 8);

28 июня – на окружной площадке у Коньковских прудов (улица Введенского, дом 28).

В эти даты турниры будут проходить с 15:00 до 20:00. Финал соревнований состоится 29 июня по адресу бульвар Дмитрия Донского, владение 11. Участие бесплатное и не требует регистрации.

Для юных москвичей также открылся летний клуб "Москва" на Тверском бульваре со свободным входом. С 24 по 29 июня посетителей ожидают реалистичные заезды на автосимуляторах. Однако участвовать в них могут только те, чей рост варьируется в пределах между 150 и 210 сантиметрами.

В летнем клубе также представлена большая зона для любителей ретроигр. Здесь можно найти популярные в прошлом игровые приставки. Помимо этого, гости смогут поиграть в пиклбол, городки, петанк, крокет и пинг-понг, а для тех, кто хочет испытать себя, установлен большой скалодром. Опытные инструкторы расскажут о правилах и мерах безопасности.

На Страстном бульваре дети от шести лет смогут научиться основам живописи. В ходе занятий участники будут создавать пейзажи, наброски и композиции из предметов в различных стилях. Мастер-классы будут проходить с 12:00 до 19:00.

Художественные мастер-классы, посвященные рисованию восковыми мелками, – "Летние краски природы" и "Разноцветные ракушки" – будут организованы 25 июня. На следующий день, 26-го числа, на занятиях "Поле подсолнухов" и "Улицы Москвы" желающим расскажут, как правильно писать карандашами.

Гостей 27 июня ждут на акварельные уроки "Арбузные дольки" и "Стрит-арт", а 28-го числа на занятиях "Солнечные витражи" и "Воздушные шары" эксперты раскроют секреты рисования в пастельной технике. Кроме того, 29 июня на мастер-классах "Яркий букет" и "Радуга" участники занятий освоят методы рисования лайнерами.

На Страстном бульваре с 12:00 до 20:00 для детей будут доступны и другие активности. Они смогут поиграть в баскетбол, а также провести время в арт-доме с наклейками и бизиборд-раскрасками.

Тем временем в художественной студии, расположенной по тому же адресу, пройдут мастер-классы по созданию этюдов и цветочных натюрмортов в различных техниках. Все занятия предусмотрены для гостей старше пяти лет.

Принять участие в мастер-классах по рисованию смогут и все желающие более старших возрастов. С 25 по 28 июня программа включит в себя занятия:



по созданию букета на выпускной в технике сухой пастели (15:00–15:45);

по акварельному этюду "Последний звонок" (16:00–16:45);

по рисованию полевых цветов гуашью в технике алла прима (17:00–17:45);

по созданию цветочного натюрморта "Букет учителю" (18:00–18:45).

Сретенский бульвар превратится в литературное пространство. В полдень ежедневно будет открываться площадка "Книга в городе", где можно будет взять книги бесплатно. Там 25 июня в 13:00 начнутся театральные чтения повести-сказки "Маленький принц" в честь дня рождения писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

В этот же день с 19:00 до 20:00 на бульваре состоится мастер-класс "Кукольный театр", вдохновленный серией книг Ани Доброчасовой "Вовка с Хвостиком". В ходе занятия участники смогут создать свой собственный кукольный спектакль, выбрать персонажей и сюжет, а также проявить себя в качестве сценаристов и актеров. В завершение мероприятия будет проведен розыгрыш книг с автографом писательницы.

В 19:00 27 июня на площадке организуют встречу, посвященную писателю Николаю Носову. На ней горожане узнают о жизни и творчестве писателя, а также его работе в кино и анимации.

Киностудия Горького приглашает на экскурсию 26 июня в 15:00. Посетители смогут окунуться в мир кинематографа и узнать историю студии – от ее создания до наших дней.

Экскурсоводы раскроют секреты создания фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, гости узнают интересные факты о жизни и творчестве знаменитых режиссеров и актеров киностудии, а также о профессиях, которые остаются за кадром, но играют важную роль в индустрии.

Три дня подряд, с 27 по 29 июня, москвичи смогут посетить представления с участием лучших цирков России. Например, в ландшафтном парке "Южное Бутово" выступит Большой московский цирк, в Измайловском парке покажут шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" – представление "Алжирские львы". Вход на мероприятия платный, билеты можно приобрести на mos.ru.

Любителей шахмат также приглашают на площадку "Шахматный сквер", расположенную на Театральной площади. В выходные, 28 и 29 июня, здесь состоятся семейные, открытые и детские турниры. Победители получат призы.

Кроме того, гости площадки смогут сделать фото с аниматором в тематической рамке "Лето в Москве", разукрасить себя аквагримом и поучаствовать в шахматном квизе. Помимо этого, в зоне творческих мастер-классов их ждут увлекательные занятия по созданию оригами, изготовлению закладок для книг или росписи календарей и магнитов.

Проект "Лето в Москве" также предполагает семейные спортивные мероприятия. В частности, 28 июня в сквере имени М. П. Судакова и 29-го числа в зоне отдыха "Тропарево" для юных москвичей будут организованы мастер-классы и турниры по настольным играм.

Ожидается, что особое внимание привлекут гигантские таврели – предшественники современных шахмат. Для любителей классической игры запланирован шахматный турнир. Опытные игроки смогут проверить свои силы в соревновании, а начинающие – получить ценные советы от мастеров и узнать основы тактики.

В шашки и шахматы также можно будет поиграть и на площадках фестиваля городских видов спорта. Приглашаются все желающие, независимо от уровня подготовки.

В восьми парках города созданы специальные зоны для любителей интеллектуальных игр, в том числе шахмат. Среди них:



парк Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51);

парк "Сосенки" (Нахимовский проспект, дом 10);

парк "Печатники" (улица Гурьянова, дом 31, строение 2);

парк 850-летия Москвы (Луговой проезд, дом 13);

парк 40-летия Победы (Зеленоград, Центральный проспект, Озерная аллея);

парк "Фили" (Большая Филевская улица, дом 22, строение 1);

зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);

общественное пространство на улице Академика Янгеля (возле дома 4 на улице Академика Янгеля).

Еще одна серия мастер-классов пройдет на улице Рождественке в рамках проекта "Сделано в Москве". Например, 24 и 27 июня с 18:00 до 19:00 можно будет научиться собирать пазлы и мозаики, а 24-го числа в 19:30–20:30 эксперты научат создавать поделки, используя наборы для творчества по готовому шаблону или самостоятельно.

Кроме того, 25 июня с 18:00 до 19:00 можно будет собрать развивающий конструктор. Занятия 25 и 27 июня с 19:30 до 20:30 предусматривают рассказ о важности семейных традиций.

С 15:00 28 июня по плану пройдут исключительно детские мастер-классы. В парках "50-летия Октября", "Ходынское поле" и усадьбе "Воронцово" ожидаются занятия, которые помогут развить мелкую моторику и расширить кругозор.

В парке "Северное Тушино", а также в усадьбах "Кузьминки-Люблино" и "Воронцово" в этот же день в 16:00 для детей будет организована развлекательная программа с аниматорами и артистами.

Другой цикл мастер-классов состоится 28 и 29 июня на фестивальной площадке "Московских сезонов", расположенной на Стартовой улице. Участники создадут полезные поделки для летних прогулок по городу и путешествий. В программе:



28 июня в 13:00 и 16:00 – шитье дорожной подушки;

28 июня в 15:00 и 18:00 – декорирование чехла для наушников;

29 июня в 13:00 – роспись емкости для летних напитков;

29 июня в 16:00 и 18:00 – изготовление дневника путешественника;

28 июня в 14:00 и 17:00, а также 29 июня в 17:00 – создание джибитсов для сабо.

Вместе с тем в рамках "Лета в Москве" жители и гости города могут попробовать себя в бесплатных спортивных мероприятиях. Например, горожане могут участвовать в челленджах и взять напрокат спортинвентарь.

На более чем 50 площадках проводятся тренировки с инструкторами в рамках "Спортивных выходных". В программе: йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки. Занятия у воды проходят в Серебряном Бору, Мещерском парке, Строгино Вейк Парке, у Школьного и Белого озер, в зонах отдыха "Левобережье" и "Тропарево".

