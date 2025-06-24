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24 июня, 13:15

Спорт

Жителям и гостям столицы рассказали о фестивале городских видов спорта

Жителям и гостям столицы рассказали о фестивале городских видов спорта

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Фестиваль городских видов спорта продолжается в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Все желающие могут попробовать себя в разных дисциплинах, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Фестиваль продлится до 7 сентября. Принять в нем участие можно на локациях у Большого городского пруда в Зеленоградском округе, в парке Северного речного вокзала, в парке "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

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