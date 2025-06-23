Кирсти Ковентри стала первой женщиной – президентом МОК

Фото: ТАСС/АР/Laurent Cipriani

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве вступила в должность президента Международного олимпийского комитета, сообщает ТАСС.

Она была выбрана на 144-й сессии МОК в Греции. В Олимпийском доме в Лозанне прошла передача полномочий президента. Немец Томас Бах, который руководил комитетом с 2013 года и которого Ковентри сменила, вручил ей церемониальный ключ.

Олимпийской чемпионке 41 год, она – 10-й президент МОК и первая женщина, которая возглавила организацию. В 2004 и 2008 годах Ковентри стала победительницей Олимпийских игр в плавании на дистанции 200 метров на спине. Кроме того, у нее на счету три серебра и одна бронза ОИ. Трижды Ковентри становилась чемпионкой мира.

С 2018 года она является министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, с 2023-го – членом исполнительного комитета МОК. Также Ковентри была председателем комиссии спортсменов организации.

Ранее МОК поддержал недопуск российских хоккеистов до ОИ–2026. В организации заявили, что рекомендация исполнительного комитета от марта 2023 года остается в силе. Рекомендация заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.