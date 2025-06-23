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23 июня, 16:15

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Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" откроют через два года

Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" откроют через два года

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Стало известно, как будет выглядеть обновленный спорткомплекс "Олимпийский". Открыть его планируют через два года. Проект будущего объекта представили на Петербургском международном экономическом форуме. По словам экспертов, "Олимпийский" после реконструкции станет современной спортивной базой, доступной не только профессионалам, но и любителям.

В комплексе появится вращающаяся платформа с ресторанами и кафе – всего по проекту планируется открыть около 40 заведений. В ходе реконструкции применяют новейшие цифровые технологии и информационное моделирование, что позволяет реализовать сложнейший проект быстрее и эффективнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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