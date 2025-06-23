Похолодание до 5 градусов ожидается в столичном регионе ночью 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предстоящей ночью в столичном регионе ожидается похолодание до 5 градусов, заявил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Так как воздушная масса холодная, а небо малооблачное и будет заметное охлаждение подстилающей поверхности при отсутствии облаков, в столице этой ночью ожидается от 7 до 9 градусов, а по области – до 5", – рассказал синоптик.

При этом, по его словам, днем 24 июня воздух прогреется до 23 градусов, однако среднесуточная температура все равно будет ниже климатической нормы из-за холодной ночи. Во второй половине дня прогнозируется дождь, скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду.

В середине недели ожидаются облачная погода и кратковременные дожди. В частности, 26 июня температура не превысит 19 градусов, скорость ветра составит до 15 метров в секунду. С 27 по 29 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью будет варьироваться от 9 до 13 градусов, днем – от 15 до 20 градусов, отметил Вильфанд.

"Температура на этой неделе примерно на 2 градуса ниже нормы", – сказал специалист и добавил, что температура воды в московских водоемах прохладная и составляет около 17 градусов.

В соответствии с прогнозами, июль в столичном регионе окажется немного теплее нормы, указывал ранее синоптик Михаил Леус. Согласно его данным, первая половина месяца будет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, станет теплее. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме.