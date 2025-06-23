Синоптик Ильин: высоких температур в Москве ждать не стоит

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дожди в Москве продолжатся, существенного потепления ждать не стоит. Об этом пишет RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

"С понедельника по пятницу (23–27 июня. – Прим. ред.) ожидается температура в пределах плюс 18–23 градусов. Наиболее теплый день, возможно, выпадет на вторник (24 июня. – Прим. ред.), и в Москве будет 22–23 градуса", – рассказал Ильин.

При этом, по словам синоптика, наиболее холодная погода ожидается в четверг и пятницу, 26 и 27 июня. Кроме того, в среду, 25 июня, возможен небольшой, но повсеместный дождь. Вероятность гроз повысится в четверг.

Как отметил Ильин, атмосферное давление будет понижаться. В среду и четверг минимальное значение ожидается на уровне 735–737 миллиметров ртутного столба. Затем давление начнет расти и в пятницу составит порядка 740 миллиметров.

"Ветер в течение недели будет менять свое направление. Во вторник порывы могут быть до 15 метров в секунду", – добавил синоптик.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио КП рассказал, что жары в Москве не будет до июля.

По его словам, в понедельник, 23 июня, температура будет стремиться к 20-градусной отметке.

"Потом (после 24 июня. – Прим. ред.) весь остаток недели около плюс 20. Это примерно на 2 градуса ниже нормы. Заметное улучшение погоды возможно только с самого конца июня или начала июля", – пояснил Вильфанд.

Синоптик напомнил, что в период глобального потепления все чаще случаются экстремальные события. Общий тренд на потепление состоит из периодов очень жаркой и очень холодной погоды.

"Конечно, супертеплая бывает чаще. Но и интенсивность похолоданий тоже увеличивается. Эта изменчивость погоды будет продолжаться и усиливаться", – добавил он.

В целом в июле в Москве и Подмосковье предполагаемая среднемесячная температура составит 19–20 градусов, что близко к обычному. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на члена Русского географического общества Виталия Стальнова.

По его прогнозу, ожидаемое количество осадков в этот период 40–60 миллиметров, что несколько меньше климатической нормы. В начале июля ожидается кратковременный дождь, днем – 14–19 градусов. К середине первой декады будет без осадков и с температурой 19–24 градуса. Однако к концу первой десятидневки установится жаркая и сухая погода с максимальной температурой до 33 градусов.

Также Стальнов подчеркнул, что к середине месяца пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем воздух прогреется до 25–30 градусов. При этом к началу третьей декады ожидается погода без осадков, днем максимальная температура – до 25 градусов. Завершится июль прохладной погодой в 15–20 градусов с кратковременными дождями.

Самым жарким стал июль 2010 года. Тогда средняя месячная температура достигла 26 градусов, что на 6,3 градуса выше обычной.

Как сообщалось ранее, июль в Московском регионе будет немного теплее климатической нормы. Первая половина месяца станет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, – более теплой. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме.

При этом еще до конца июня в Москве может выпасть 50–55 миллиметров осадков. На севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров осадков.