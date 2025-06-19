До 55 миллиметров осадков может выпасть в Москве до конца июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве до конца июня может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров осадков.

"Летнего зноя не ожидается. Дневная температура едва ли будет соответствовать норме климата", – уточнил Тишковец.

По его словам, за прошедшие сутки на метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, на метеостанции МГУ – 28 миллиметров, то есть 36% от климатической нормы июня.

Ранее сообщалось, что жаркая погода с температурой до 30 градусов не вернется в Москву в июне. Вместе с тем последние дни месяца будут более теплыми, чем нынешняя погода, отмечали синоптики.