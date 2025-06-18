На юге Москвы выпало 35% от месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На юге Москвы за прошедший вторник, 17 июня, выпало 35% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самые сильные осадки зафиксированы в Бутове – 27 миллиметров", – поделился он.

При этом на базовой метеостанции ВДНХ выпало всего 1,3 миллиметра осадков, в Строгине зафиксировали 0,5 миллиметра, в Тушине – 3,6, а на метеостанции МГУ – 6 миллиметров. Осадков на Балчуге не было вовсе.

В Московской области больше всего влаги пришлось на Можайск – там за сутки выпало 40% месячной нормы осадков, или 37 миллиметров. Также 44% от нормы июня зафиксировали в Михневе (29 миллиметров дождя).

Кроме того, в Волоколамске был 21 миллиметр осадков, в Наро-Фоминске – 20 миллиметров, в Серпухове зафиксировали 14,8 миллиметра, в Шаховской и Михайловском – 13, Кашире – 10,2, Толстопальцеве и Немчиновке – 10, а в Долгопрудном – 8 миллиметров.

В среду, 18 июня, в Москве ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Местами не исключена гроза. Температура в Москве поднимется до 22 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

