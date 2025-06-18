Гроза и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 18 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в Москве в среду, 18 июня. Местами по городу возможна гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

Свыше 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник, 17 июня. В период с 15:00 до 18:00 на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирован 1 миллиметр осадков, на Балчуге – 0, в Тушине – 3 миллиметра, а в Бутове – 25 миллиметров.

Пик холодной погоды в Москве ожидается в пятницу, 20 июня: столбик термометра утром покажет до 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 16–18 градусов.