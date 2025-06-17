Треть месячной нормы осадков выпала на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Свыше 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник, 17 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в период с 15:00 до 18:00 на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирован 1 миллиметр осадков, на Балчуге – 0, в Тушине – 3 миллиметра, а в Бутове – 25 миллиметров.

Тишковец отметил, что в Московской области больше всего осадков было выявлено в Михневе – 29 миллиметров, что составляет 44% от всей нормы июня. В Михайловском, как заявил синоптик, выпало 12 миллиметров осадков, а в Можайске, Наро-Фоминске, Кашире и Шаховской – по 10 миллиметров.

"В Толстопальцеве и Немчиновке – 9 миллиметров, Волоколамске и Долгопрудном – 8 миллиметров", – заключил метеоролог.

На фоне непогоды бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы. Горожане могут сообщить об обнаружении временных скоплений воды около дома в управу района или в префектуру округа, а также в единый диспетчерский центр.

