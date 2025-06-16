"Ненормальная погода" с похолоданием ожидает москвичей на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Погоду во второй половине недели можно считать ненормальной, поскольку температуры будут ниже климатической нормы. Об этом Москве 24 заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, среднесуточная температура воздуха в столице 16 и 17 июня в целом будет соответствовать норме. В среду, 18 июня, с запада начнет приближаться холодный атмосферный фронт, однако температура будет лишь на 1 градус отставать от нормальных показателей.

Ильин указал, что 16 июня воздух прогреется до 23–25 градусов, скорость ветра составит 6–11 метров в секунду. В ночь на следующий день похолодает до 12–14 градусов, а атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба, после чего начнет понижаться.

Во вторник, 17 июня, температура воздуха ожидается в пределах 21–23 градусов, ветер стихнет до 1–4 метров в секунду и будет переменным. В среду, 18-го числа, максимальная температура составит 19–21 градус.

"В конце рабочей недели температура заметно отстанет от нормы на 4–5 градусов. В четверг-пятницу (19 и 20 июня 2025 года. – Прим. ред.) похолодает до плюс 16–21. Плюс в четверг давление достигнет минимального значения на неделе – 733–735 миллиметров ртутного столба, после чего начнется рост", – рассказал Ильин.

Он отметил, что холодные ночи ожидаются 20 и 21 июня – воздух будет остывать до 8–13 градусов. При этом с севера будет поступать холодный воздух, из-за чего ночью 22-го числа в отдельных районах Подмосковья температура может понизиться до 5–7 градусов.

"В целом же температура воздуха в столичном регионе будет равна 14–19 градусам. В субботу (21 июня 2025 года. – Прим. ред.) давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба", – заключил специалист.

Ранее Ильин рассказал о затяжных дождях в Москве на этой неделе. По его прогнозу, 16 июня во второй половине дня может пройти кратковременный дождь и прогреметь гроза.

На следующий день осадков не предвидится, однако 18 июня местами выпадет 5–10 миллиметров осадков, 19 июня может выпасть 10–15 миллиметров. При этом в выходные дожди не ожидаются, уточнил он.