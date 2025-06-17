Сильный дождь начался в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отдельных районах Москвы начался сильный дождь. Наибольшее количество осадков фиксируется на юге города, сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Горожан предупредили о грозе с дождем, а также риске усиления ветра до 15 метров в секунду. Жителям и гостям столицы напомнили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района или в префектуру округа, а также в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 и на портал "Наш город".

О скоплениях воды в подземных переходах следует сообщать в ГБУ "Гормост" (+7 (495) 632-58-46), на дорогах и в дворовых проездах – в ГУП "Мосводосток" (+7 (495) 657-87-03).

Также сообщение можно оставить в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети в социальной сети "ВКонтакте".

Водителей призвали быть аккуратными за рулем из-за грозы. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, не отвлекаться на телефон.

Кроме того, граждан попросили не ездить на мототранспорте, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Пешеходам посоветовали быть внимательными и не закрывать обзор зонтами.