Синоптик Леус: июль в Московском регионе будет немного теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июль в Московском регионе будет немного теплее климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина месяца станет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, будет более теплой. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме, выпадет 84 миллиметра дождя.

Таким образом, июль в столичном регионе может стать самым теплым и самым дождливым месяцем в году.

"За декаду до его (месяца. – Прим. ред.) начала можно сказать, что июль 2025 года не будет таким холодным, как в 2019 году (средняя температура плюс 16,8 градуса), и таким жарким, как в 2010-м (плюс 26 градусов). Скорее всего, он будет немного теплее нормы, но холоднее июля прошлогоднего (плюс 22,1 градуса)", – отметил Леус в телеграм-канале.

Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года. Температура воздуха не превысит 13–15 градусов. По данным синоптиков, последний раз настолько холодная температура 22 июня была зафиксирована 42 года назад. Тогда столбики термометров днем достигли 9,9 градуса.

Кроме того, до конца июня в столице может выпасть еще от 50 до 55 миллиметров осадков. На севере и северо-востоке Московской области ожидается до 70 миллиметров осадков.