Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в столичном регионе 23 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в столице в первый день недели, 23 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до отметки в плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 5 градусов.

В Москве до конца июня может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков. При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров осадков.

Июль в Московском регионе будет немного теплее климатической нормы. Первая половина месяца станет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, будет более теплой. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме.