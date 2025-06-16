Собянин: на юго-востоке Москвы в этом году благоустроят несколько объектов

Сразу несколько районов Юго-Восточного округа столицы ждет масштабное благоустройство. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Работы пройдут в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке – во всех проектах учтены пожелания местных жителей.

На месте пустыря в Нижегородском районе появится спортивный кластер с площадками для падел-тенниса и баскетбола, а зимой – с катком. В Лефортове приведут в порядок Парк Казачьей Славы, а в Марьине обновят каток на Поречной улице. В Некрасовке обустроят спортивный кластер и модернизируют детские и пешеходные зоны.

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