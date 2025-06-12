Программа благоустройства затронет 4 столичных района в 2025 году

В 2025 году в районах Южное Медведково, Бабушкинский, Отрадное и Свиблово пройдут работы по благоустройству. Самый большой фронт работ запланирован в Бабушкинском районе. Там в скверах установят лавочки, обустроят детские игровые зоны, обновят спортплощадки, заменят покрытие прогулочных дорожек, установят современное освещение.

У жителей Южного Медведкова появятся новые зоны для отдыха и прогулок, в Свиблове возле стадиона построят крытую ледовую арену, а в Отрадном у Алтуфьевского шоссе установят дополнительные парковки и площадку для выгула собак.

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