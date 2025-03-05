Путин поручил снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году

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Владимир Путин призвал министерство внутренних дел России уменьшить в 1,5 раза смертность в ДТП к 2030 году. Такое поручение глава государства дал на коллегии ведомства.

"Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти", – отметил президент.

Глава государства указал, что за последние 20 лет количество людей, которые погибли в ДТП, уменьшилось в два раза. Но в авариях до сих пор гибнут и получают травмы много граждан, включая детей, подчеркнул Путин.

Именно поэтому президент потребовал от МВД РФ разработать дополнительные меры по техническому обновлению дорог, организации дорожного движения и предупреждению происшествий на дорогах.

В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий немедленное применение наказания за нарушение ПДД, если оно было снято стационарными камерами, а не мобильными средствами фиксации.

Изменения предполагается внести в КоАП. Инициатива подразумевает введение запрета на использование кадров передвижных комплексов как повода для немедленного привлечения автомобилиста к ответственности за нарушение ПДД.

