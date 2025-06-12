Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация «Роскосмос»"

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий поздравили россиян с Днем России. Видео с поздравлением было опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России – праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ. Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения", – заявил Рыжиков.

В своем обращении Зубрицкий назвал Россию уникальным государством, где веками рядом живут люди различных культур. Он отметил, что "Родина - это не просто место, где ты родился и живешь, это место силы, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей".

В свою очередь, Песков заявил, что любовь к своей стране – это не просто слова. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны деды живущих сейчас россиян сражались за Родину, а сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. Также космонавт подчеркнул, что россияне всегда сплоченно преодолевали трудности и так будет продолжаться всегда.

Ранее стало известно, что московские организаторы подготовили ко Дню России более 460 мероприятий. Часть из них состоятся в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Столица фактически превратится в музей под открытым небом: акцент будет сделан на периодах Древней и Средневековой Руси, а также истории Великой Отечественной войны.

Также Музей Победы провел флешмоб, приуроченный ко Дню России. В мероприятии участвовали около 400 детей из городского клуба "Лето Побед". Ребята в футболках российского триколора выстроились в огромную звезду в честь Года защитника Отечества.