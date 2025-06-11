Экскурсии, мастер-классы и цирковые программы подготовили ко Дню России в Москве

Праздничные мероприятия подготовили в столице в честь празднования Дня России. Где пройдут самые интересные события во время длинных выходных, расскажем в нашем материале.

"Времена и эпохи"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичные организаторы подготовили ко Дню России более 460 мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Часть состоятся в рамках масштабного проекта "Лето в Москве".

Одно из них – фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", который продлится до 15 июня. В нем поучаствуют более 2 тысяч реконструкторов, в числе которых представители 12 зарубежных стран.

Столица фактически превратится в музей под открытым небом: акцент будет сделан на периодах Древней и Средневековой Руси, а также истории Великой Отечественной войны. К примеру, на площадке в кинопарке "Москино" центральной темой станет проект "Победный 45-й. Московские хроники", в рамках которого около 300 реконструкторов помогут перенестись в победную весну. Также гостей ждет квест, мастер-классы, спектакли, костюмированные фотосессии, праздничные концерты и многое другое.

Центральные городские бульвары, площади и другие площадки фестиваля превратятся в своеобразные витрины с подлинными музейными экспонатами и их копиями. Организаторы покажут оружие, предметы быта, гражданские и военные костюмы, фотографии из крупнейших отечественных музеев.

Подробнее ознакомиться с адресами площадок можно здесь.

Цирк "Шапито"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости "Лета в Москве" могут посетить и бесплатные представления цирка "Шапито", которые пройдут в кинопарке "Москино" и Измайловском парке 12 июня в 14:00 и 18:00.

Программы на площадках будут различаться. К примеру, в "Москино" гостей ждет шоу "Алжирские львы" с выступлениями хищников, жонглеров, фокусников и клоунов. А в Измайловском парке состоится программа "Полосатый рейс", где главными героями будут бенгальские тигры и медведи-акробаты. Также выступят эквилибристы, жонглеры и воздушные гимнасты.

Вход на мероприятия по бесплатным билетам, которые доступны здесь.

События на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одно яркое событие во время длинных выходных – IV Международный Московский джазовый фестиваль на ВДНХ. 12 июня праздничная программа начнется в 15:00 с выступления Квартета Даниила Мачнева. Здесь же можно будет послушать молодой коллектив Nova Impulse, фанк-музыку в исполнении группы Funk Power и других. А в 20:40 выступит квартет Олега Бородина вместе с ведущей вокалисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Викторией Кауновой. Концерты также пройдут 13 и 14 июня. Гости услышат джаз, соул, фанк и этнику в том числе и в исполнении известных артистов.

Кроме этого, в выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 12 июня состоятся бесплатные интерактивные экскурсии, викторины и светотехнические шоу. Последние будут начинаться каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. А обзорные экскурсии, где расскажут о создании уникального макета и интересных деталях, пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

А в Центре "Космонавтика и авиация" 12 июня можно будет отправиться в тур "Космические города России". Здесь расскажут о создании первых в истории космических аппаратов, откроют секреты предполетной подготовки космонавтов и многое другое. Мероприятие начнется в 17:00. Участие в нем бесплатное, по предварительной регистрации.

Подробную программу празднования Дня России на ВДНХ можно увидеть здесь.

"Театральный бульвар"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посмотреть спектакли во время праздников можно на фестивале "Театральный бульвар". На 12 июня запланированы сразу несколько постановок. Например, на Покровском бульваре в 14:00 состоится показ спектакля "Сказка о царе Салтане", который представят артисты Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина. В это же время на Чистопрудном бульваре можно будет увидеть постановку "Тайна Куликовской битвы" в исполнении актеров столичного Театра сторителлинга Константина Кожевникова. А в 18:00 на Покровском бульваре пройдет моноспектакль Андрея Мерзликина "Живет такой парень" по материалам писем и дневников Василия Шукшина.

Вход свободный, с подробной программой на все выходные можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

"Молодежная точка" и "Книга в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На фестивале "Молодежная точка", который проходит на Болотной площади, в праздничные выходные ожидаются выступления молодых артистов, дискотека в русском народном стиле и мастер-классы. Также можно принять участие в росписи матрешки, создать кокошник, свечи из вощины и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно на сайте мероприятия.



А в рамках проекта "Книга в городе" в Пушкинском сквере 12 июня состоится чтение произведений о стране, мастер-класс по созданию тематических браслетов "Символы России", а также интеллектуальная игра "Телеграмма", где нужно ответить на вопросы по литературе, истории и краеведению. На Сретенском бульваре в рамках проекта пройдет презентация книги Александра Козлова "Все о морской тельняшке", литературная программа "Поэты – России" и лекция "Как книги помогают снимать кино".

Полный список мероприятий можно увидеть здесь.

"Москва помогает"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Продолжат работу в длинные выходные и "Домики добра", установленные в рамках проекта "Москва помогает". Здесь можно оставить гуманитарную помощь или написать открытку со словами поддержки для тех, кто участвует в специальной военной операции. Принимают помощь и для детей, живущих на новых территориях. Кроме того, волонтерам можно передать товары для животных.

По словам Сергея Собянина, за первую неделю фестиваля "Лето в Москве" в "Домики добра" передали более тысячи подарков. А во время Дня России столичные волонтеры вместе с участниками проекта "Город Героев Москва" отправят более пяти тонн гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику. В частности, продукты, средства личной гигиены, товары для детей, одежду и другие полезные предметы. Помощь неравнодушные граждане передавали в "Домики добра" и штабы "Москва помогает".

Подробнее о проекте можно узнать на его странице.

