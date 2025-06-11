Экскурсии, мастер-классы и цирковые программы подготовили ко Дню России в Москве

Праздничные мероприятия подготовили в столице в честь празднования Дня России. Где пройдут самые интересные события во время длинных выходных, расскажем в нашем материале.
"Времена и эпохи"
Столичные организаторы подготовили ко Дню России более 460 мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Часть состоятся в рамках масштабного проекта "Лето в Москве".
Одно из них – фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", который продлится до 15 июня. В нем поучаствуют более 2 тысяч реконструкторов, в числе которых представители 12 зарубежных стран.
Столица фактически превратится в музей под открытым небом: акцент будет сделан на периодах Древней и Средневековой Руси, а также истории Великой Отечественной войны. К примеру, на площадке в кинопарке "Москино" центральной темой станет проект "Победный 45-й. Московские хроники", в рамках которого около 300 реконструкторов помогут перенестись в победную весну. Также гостей ждет квест, мастер-классы, спектакли, костюмированные фотосессии, праздничные концерты и многое другое.
Центральные городские бульвары, площади и другие площадки фестиваля превратятся в своеобразные витрины с подлинными музейными экспонатами и их копиями. Организаторы покажут оружие, предметы быта, гражданские и военные костюмы, фотографии из крупнейших отечественных музеев.
Подробнее ознакомиться с адресами площадок можно здесь.
Цирк "Шапито"
Гости "Лета в Москве" могут посетить и бесплатные представления цирка "Шапито", которые пройдут в кинопарке "Москино" и Измайловском парке 12 июня в 14:00 и 18:00.
Программы на площадках будут различаться. К примеру, в "Москино" гостей ждет шоу "Алжирские львы" с выступлениями хищников, жонглеров, фокусников и клоунов. А в Измайловском парке состоится программа "Полосатый рейс", где главными героями будут бенгальские тигры и медведи-акробаты. Также выступят эквилибристы, жонглеры и воздушные гимнасты.
Вход на мероприятия по бесплатным билетам, которые доступны здесь.
События на ВДНХ
Еще одно яркое событие во время длинных выходных – IV Международный Московский джазовый фестиваль на ВДНХ. 12 июня праздничная программа начнется в 15:00 с выступления Квартета Даниила Мачнева. Здесь же можно будет послушать молодой коллектив Nova Impulse, фанк-музыку в исполнении группы Funk Power и других. А в 20:40 выступит квартет Олега Бородина вместе с ведущей вокалисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Викторией Кауновой. Концерты также пройдут 13 и 14 июня. Гости услышат джаз, соул, фанк и этнику в том числе и в исполнении известных артистов.
Кроме этого, в выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 12 июня состоятся бесплатные интерактивные экскурсии, викторины и светотехнические шоу. Последние будут начинаться каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. А обзорные экскурсии, где расскажут о создании уникального макета и интересных деталях, пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.
А в Центре "Космонавтика и авиация" 12 июня можно будет отправиться в тур "Космические города России". Здесь расскажут о создании первых в истории космических аппаратов, откроют секреты предполетной подготовки космонавтов и многое другое. Мероприятие начнется в 17:00. Участие в нем бесплатное, по предварительной регистрации.
Подробную программу празднования Дня России на ВДНХ можно увидеть здесь.
"Театральный бульвар"
Посмотреть спектакли во время праздников можно на фестивале "Театральный бульвар". На 12 июня запланированы сразу несколько постановок. Например, на Покровском бульваре в 14:00 состоится показ спектакля "Сказка о царе Салтане", который представят артисты Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина. В это же время на Чистопрудном бульваре можно будет увидеть постановку "Тайна Куликовской битвы" в исполнении актеров столичного Театра сторителлинга Константина Кожевникова. А в 18:00 на Покровском бульваре пройдет моноспектакль Андрея Мерзликина "Живет такой парень" по материалам писем и дневников Василия Шукшина.
Вход свободный, с подробной программой на все выходные можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
"Молодежная точка" и "Книга в городе"
На фестивале "Молодежная точка", который проходит на Болотной площади, в праздничные выходные ожидаются выступления молодых артистов, дискотека в русском народном стиле и мастер-классы. Также можно принять участие в росписи матрешки, создать кокошник, свечи из вощины и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно на сайте мероприятия.
А в рамках проекта "Книга в городе" в Пушкинском сквере 12 июня состоится чтение произведений о стране, мастер-класс по созданию тематических браслетов "Символы России", а также интеллектуальная игра "Телеграмма", где нужно ответить на вопросы по литературе, истории и краеведению. На Сретенском бульваре в рамках проекта пройдет презентация книги Александра Козлова "Все о морской тельняшке", литературная программа "Поэты – России" и лекция "Как книги помогают снимать кино".
Полный список мероприятий можно увидеть здесь.
"Москва помогает"
Продолжат работу в длинные выходные и "Домики добра", установленные в рамках проекта "Москва помогает". Здесь можно оставить гуманитарную помощь или написать открытку со словами поддержки для тех, кто участвует в специальной военной операции. Принимают помощь и для детей, живущих на новых территориях. Кроме того, волонтерам можно передать товары для животных.
По словам Сергея Собянина, за первую неделю фестиваля "Лето в Москве" в "Домики добра" передали более тысячи подарков. А во время Дня России столичные волонтеры вместе с участниками проекта "Город Героев Москва" отправят более пяти тонн гуманитарного груза в Донецкую Народную Республику. В частности, продукты, средства личной гигиены, товары для детей, одежду и другие полезные предметы. Помощь неравнодушные граждане передавали в "Домики добра" и штабы "Москва помогает".
Подробнее о проекте можно узнать на его странице.