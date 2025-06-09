Улицы в центре Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в среду, 11 июня, из-за праздничного концерта ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В этот день в период с 07:00 до 23:00 водители не смогут проехать по улице Ильинке на участке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома № 5 по Красной площади.

Кроме того, автомобилисты не смогут припарковать свои транспортные средства на Фрунзенской набережной во вторник, 10 июня, с 00:01 до завершения концерта, а также на Ильинке и Варварке – 11 июня с 00:01 до окончания мероприятия.

В связи с введением временных ограничений водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом перекрытий дорог.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее стало известно, что парковка на улицах Москвы в период с 12 по 14 июня будет бесплатной. Сергей Собянин уточнил, что данная мера затронет зоны с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. Однако исключение составят парковки со шлагбаумом, которые будут работать в обычном режиме.

