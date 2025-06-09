Расписание поездов между Москвой, Смоленском и Минском изменится 10–11 июня

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Расписание ряда поездов, которые курсируют между Москвой, Смоленском и Минском, изменится 10–11 июня. Они будут отправляться раньше обычного графика, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Причиной для внесения корректировок в расписание стало проведение ремонтно-путевых работ на станции Смоленск. За два дня специалисты уложат там два стрелочных перевода. Технологические окна

запланированы с 04:45 до 14:45.

В соответствии с измененным расписанием, поезд № 738 Смоленск – Москва отправится со станции Смоленск в 06:47, то есть на 42 минуты раньше обычного времени. Поезд № 722 Минск – Москва прибудет в Смоленск в 09:11 и уедет оттуда в 09:17, на 11 минут раньше. Также на 6 минут раньше с начальной станции будет выезжать состав № 732 Смоленск – Москва. Поезд тронется в 13:19.

Ранее изменения коснулись расписания некоторых электричек Горьковского и Павелецкого направлений Большого кольца МЖД. Они будут действовать до 15 июня и связаны с развитием инфраструктуры на станциях Кусково и Бекасово Сортировочное, а также на перегонах Бирюлево–Товарная – Домодедово, Усады–Окружные – Детково. У некоторых пригородных поездов изменилось время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте.

