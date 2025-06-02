Движение поездов на трех направлениях МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится в июне, сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения вводятся из-за развития инфраструктуры на станциях Большая Волга, Каналстрой, Яхрома, Тестовская, Беговая, Люберцы-1, Петровско-Разумовская, а также перегона Дмитров – Каналстрой.

На станции Большая Волга Савеловского направления с 2 по 30 июня вводятся технологические окна. Они будут действовать за исключением выходных и праздничных дней в интервале с 11:40 до 15:40. В это время рабочие будут разбирать платформу, из-за чего приостановится движение поездов по второму пути.

На станции Каналстрой 6, 11 июня с 12:40 до 15:40, на перегоне Дмитров – Каналстрой 16–18 июня в те же часы, а также в Яхроме 3, 4, 6, 10–11 июня с 10:15 до 14:15 запланирована модернизация объектов энергообеспечения. Во время работ будут временно закрываться участки, а движение поездов будет организовано по соседним путям.

"В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов в основном дальних маршрутов. В частности, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам", – уточнили в МЖД.

Преимущественно в ночное время специалисты продолжат монтаж конструкций распределительного зала, фасадов конкорса, а также отделочные работы на строящейся остановке Петровско-Разумовская. Для проведения работ будут поочередно закрываться участки 1-го и 2-го путей, из-за чего движение поездов от Москвы-Бутырской до Бескудникова будет осуществляться по соседним путям.

На Белорусском направлении продолжится реконструкция остановочных пунктов Тестовская и Беговая, из-за чего внесены корректировки в расписание. На станции Люберцы-1 Казанского направления 2–8, 16–22 июня в интервале с 00:30 до 07:30 будут проводиться ремонтно-путевые работы.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", – заключили в пресс-службе МЖД.

Ранее на станции Царицыно была закрыта платформа № 1, куда приезжали и отправлялись поезда дальнего следования. Реконструкция продлится до 1 сентября. Специалисты должны будут интегрировать платформу с новым вестибюлем. В связи с этим высадка и посадка пассажиров на некоторые пригородные поезда будет осуществляться на платформах № 2, 3 и 4.

