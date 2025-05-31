Электробусы вышли на маршрут № 707 в ЗАО и ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На городской маршрут № 707 вместо автобусов вышел современный электротранспорт, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Благодаря электробусам поездки пассажиров маршрута 707, который проходит в ЗАО и Новой Москве, станут комфортнее. По будням на этом направлении будут курсировать 9 электробусов", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь жители столичных районов Солнцево и Филимонковский смогут с комфортом добираться до важных точек. Маршрут № 707 проходит от МЦД Солнечная и метро "Солнцево" до станции "Саларьево".

В новых электробусах гражданам доступны медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, зарядные порты USB и Туре-С, климат-контроль, кнопки адресного открытия дверей и воздушные завесы для сохранения комфортной температуры в салоне. Также в транспорте предусмотрены аппарели для удобства маломобильных пассажиров, площадки для колясок и велосипедов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с начала текущего года на всех 18 маршрутах – 16 ночных и 2 круглосуточных – было совершено примерно 300 тысяч поездок. Мэр уточнял, что таким образом каждую ночь маршрутами пользуются примерно 3,5 тысячи раз.

Сеть ночных маршрутов, которая затрагивает около сотни районов Москвы, была организована для того, чтобы жители и гости столицы смогли удобно возвращаться домой после вечерних прогулок или поздних смен.

