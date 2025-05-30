Собянин: на ночных маршрутах с начала года совершено около 300 тыс поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2025 года на всех 18 маршрутах – 16 ночных и 2 круглосуточных – было совершено примерно 300 тысяч поездок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр указал, что таким образом каждую ночь маршрутами пользуются примерно 3,5 тысячи раз.

Разветвленная сеть ночных маршрутов, которая затрагивает около 100 районов Москвы, была организована для того, чтобы жители и гости столицы смогли удобно возвращаться домой после вечерних прогулок или поздних смен. Автобусы проезжают мимо аэропортов Внуково и Шереметьево, главных железнодорожных вокзалов, а сходятся они у станции метро "Китай-город", образуя удобный пересадочный узел.



Собянин напомнил, что первые ночные маршруты появились в городе более 10 лет назад. С этого момента сеть расширяется и развивается. Например, в 2024 году был запущен автобус н14, который следует до метро "Молодежная", и рейс н16 до проезда Карамзина.

В столице с начала года появились 22 новых электробусных маршрута. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отмечал, что экологичный и комфортный транспорт становится более доступным для жителей разных районов Москвы.

Сейчас в городе работает уже 200 таких маршрутов. В связи с этим Ликсутов заявил, что Москва в настоящее время является европейским лидером по количеству электротранспорта.

