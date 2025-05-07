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07 мая, 13:17

Транспорт

Более 20 новых электробусных маршрутов появилось в столице с начала 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

22 новых электробусных маршрута появилось в столице с начала 2025 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сегодня столица – европейский лидер по количеству электротранспорта", – сообщил он.

По словам Ликсутова, экологичный и комфортный транспорт становится более доступным для жителей разных районов Москвы. В столице работает уже 200 электробусных маршрутов, передает телеграм-канал департамента транспорта.

В ведомстве также отметили, за что пассажиры любят электробусы:

  • бесшумные, маневренные и с плавным ходом;
  • низкий пол, накопительные площадки, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров;
  • благодаря климат-контролю в салоне комфортная температура в любую погоду;
  • есть зарядки для телефонов и медиаэкраны с информацией о маршруте.

Ранее сообщалось, что от станции метро "Саларьево" начали движение современные электробусы. Новый транспорт работает на маршрутах № 158 и 734, связывая ТиНАО с Западным административным округом. Всего в столице курсирует свыше 2 тысяч электробусов.

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