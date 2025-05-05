Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать от метро "Саларьево"

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать от метро "Саларьево"

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От станции метро "Саларьево" начали движение современные электробусы. Новый экологичный транспорт теперь работает на маршрутах № 158 и № 734, связывая ТиНАО с Западным административным округом.

Местные жители уже оценили преимущества электробусов – они тише, комфортнее и не загрязняют воздух. Всего в столице курсирует свыше двух тысяч таких машин. С момента их запуска выбросы углекислого газа снизились почти на 200 тысяч тонн.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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