Председатель МГД Шапошников рассказал о проекте "Города-герои – города героев"

В столице стартовал автопробег в рамках проекта "Города-герои – города героев". Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в каждом городе участники проводят встречи с молодежью, открывают выставки и мемориальные доски.

Космонавт Антон Шкаплеров отметил, что в рамках проекта участники будут собирать капсулы с землей с мест захоронений погибших защитников. После завершения маршрута капсулы торжественно отправят в Минск.

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