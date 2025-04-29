29 апреля, 15:15Транспорт
Председатель МГД Шапошников рассказал о проекте "Города-герои – города героев"
В столице стартовал автопробег в рамках проекта "Города-герои – города героев". Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в каждом городе участники проводят встречи с молодежью, открывают выставки и мемориальные доски.
Космонавт Антон Шкаплеров отметил, что в рамках проекта участники будут собирать капсулы с землей с мест захоронений погибших защитников. После завершения маршрута капсулы торжественно отправят в Минск.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.