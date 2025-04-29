Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 15:15

Транспорт

Председатель МГД Шапошников рассказал о проекте "Города-герои – города героев"

Председатель МГД Шапошников рассказал о проекте "Города-герои – города героев"

Летний тариф запустят на регулярном речном электротранспорте Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Автопробег проекта "Города-герои – города героев" стартовал в Москве

"Мой район. Новости": в метро запустили тематический поезд ко Дню работника скорой помощи

"Мой район. Новости": тоннель начали строить между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

"Это Москва. Инфраструктура": эволюция такси

Патриотический автопробег стартует в Москве 29 апреля

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ

Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

В столице стартовал автопробег в рамках проекта "Города-герои – города героев". Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в каждом городе участники проводят встречи с молодежью, открывают выставки и мемориальные доски.

Космонавт Антон Шкаплеров отметил, что в рамках проекта участники будут собирать капсулы с землей с мест захоронений погибших защитников. После завершения маршрута капсулы торжественно отправят в Минск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
транспортгородвидеоАлина ГилеваДарья Чебукина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика