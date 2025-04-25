В Музее Победы откроются новые тематические экспозиции к 80-летию Победы

В Москве 1 мая начнется фестиваль "Весна Победы". Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу с акциями, концертами, встречами и выставками.

В Музее Победы откроются новые экспозиции: "Путь к Победе", "Битва за Москву", "Подвиг народа" и "Обыкновенный нацизм". Также вниманию посетителей представят выставку "Красота Победы", посвященную послевоенной моде в СССР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.