Пожар возле ТРЦ "Афимолл Сити" ликвидировали

Пожар в "Москва-Сити" ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее там был замечен дым. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на месте пожара.

Оказалось, что возгорание произошло на площадке рядом с парковкой ТРЦ "Афимолл Сити". Загорелись стройматериалы и баллоны под давлением, часть из них взорвалась. В администрации торгового центра сообщили, что до самого паркинга огонь не добрался. Пожар охватил 30 квадратных метров.

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