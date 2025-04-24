Новости Москвы: башню бывшего завода "Борец" перевезут в конечную точку в 2025 году

Водонапорную башню бывшего завода "Борец" передвинут на 50 метров в Москве к концу мая. Перемещают ее с 2020 года. Общая дистанция – 300 метров. Теперь конструкцию установят на финальную точку.

Кроме того, 26 дворов благоустроят в столице на средства от платных парковок в 2025 году. Работы пройдут в районах Северное Медведково, Донской и Чертаново Центральное. Местные власти планируют установить дорожные знаки, благоустроить детские и спортивные площадки, а также расширить тротуары, газоны, установить скамейки, урны, высадить деревья и кустарники.

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