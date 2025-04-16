Фанаты Паши Техника осквернили мурал с Виктором Цоем в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/Инцидент • ЧП ДТП • Санкт-Петербург • Питер

В Санкт-Петербурге фанаты умершего Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) заклеили фотографией рэпера мурал, на котором изображен советский рок-музыкант Виктор Цой. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав соответствующую информацию в местной группе в соцсети "ВКонтакте".

Акт вандализма произошел в сквере, названном в честь лидера группы "Кино". На фотографии Техник представлен в маске обезьяны, в которой он часто выступал. На другом портрете Цоя поклонники рэпера нарисовали свастику.

12 апреля фанаты Техника также осквернили стену памяти, посвященную Цою, на Арбате в центре Москвы. Они перекрыли граффити с лицом рок-музыканта надписью "Техник". Спустя время ее стали заклеивать листовками с изображением советского артиста.

Техник скончался 4 апреля в одной из клиник Пхукета. Местные врачи сообщили, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове прошла церемония прощания, которую посетили родители и друзья Техника, а также сотни его поклонников. Затем исполнителя похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

