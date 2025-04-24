В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В столице началась ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В этом году она приурочена не только к 80-летию Победы, но и к 20-летию самой акции. Символ памяти начали раздавать на Зубовском бульваре, где состоялось торжественное открытие.

Получить ленточку можно бесплатно на площадках акции по всему городу. Участники вспоминают о вкладе своих родственников в Победу, а историки напоминают, что традиция ленты уходит корнями в XVIII век, к награде Георгиевский крест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.