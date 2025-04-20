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20 апреля, 13:15

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Эксперт рассказал, когда в Москве откроют сезон купания

Эксперт рассказал, когда в Москве откроют сезон купания

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В Москве установилась аномально жаркая погода, из-за чего горожане потянулись на площадки для отдыха у воды. Однако сезон купания пока официально закрыт.

Перед тем, как в столичных водоемах разрешат купаться, специалистам предстоит отобрать пробы и по их результатам выдать соответствующие документы, отметил эксперт в области общественного здоровья и лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков. По его словам, чаще всего в воде находят бактериальную и вирусную кишечную инфекцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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