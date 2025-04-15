В Москве начал работать call-центр по вопросам творческого образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Call-центр по вопросам творческого образования заработал в Москве 15 апреля, в день начала приемной кампании в детских школах искусств (ДШИ). Сотрудники помогут в вопросах направлений, форматов обучения, порядка записи и прослушиваний, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Call-центр будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Туда можно обратиться по телефону 8 (800) 707⁠-39⁠-47.

"В процессе выбора дополнительных занятий для своих детей у родителей обычно возникает много вопросов: как подать заявление, какие виды программ бывают, как проходят вступительные испытания. Иногда сложно выбрать дисциплину: у нас есть десятки программ музыкальной, изобразительной, театральной, хореографической направленности", – отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

В 2025 году приемная кампания пройдет с 15 апреля по 1 июля. Заявления на предпрофессиональные программы будут приниматься в приоритетном порядке с 15 апреля по 15 мая, а по общеразвивающим – с 16 мая по 1 июля.

Предпрофессиональные программы направлены на подготовку к творческой карьере, а общеразвивающие – на эстетическое воспитание.

Занятия по предпрофессиональным направлениям идут до 14 часов в неделю, также предполагается самостоятельная работа дома. Обучение по общеразвивающим программам длится до 6–8 часов в неделю.

Ранее Сергей Собянин расширил круг соискателей грантов для талантливых обучающихся школ искусств и творческих колледжей. В конкурсе могут принять участие не только ученики городских школ и колледжей, но и воспитанники федеральных и частных столичных учебных заведений, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг в сфере искусства.

