Более 1,08 млн первоклассников пойдут в российские школы 1 сентября

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Свыше 1,08 миллиона первоклассников пойдут в школы РФ 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба российского Минпросвещения.

Родители или законные представители могут подать документы лично в образовательную организацию или направить почтой с уведомлением о вручении. Также записать ребенка в первый класс можно на "Госуслугах" или на интегрированном с ним региональном портале.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля по 5 сентября, в ходе которого документы будут приниматься независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издаваться в течение пяти рабочих дней.

Запись в первый класс открылась по всей России 1 апреля. К 15:00 по московскому времени на "Госуслугах" подали 501 тысячу заявлений, 85% из них родители создали заранее в виде черновиков. В 2024 году столько заявлений было подано спустя сутки после старта приемной кампании в российских школах, передает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве отметили, что с 17 марта по 1 апреля граждане создали 495 тысяч черновиков заявлений, 192 тысячи заполнили родителей детей с льготами. Почти 90% заявлений льготников было автоматически отправлено в момент старта кампании. Эта опция появилась в 2025 году с согласия родителей.

Чаще всего в школу ребенка записывали мамы – 89%, доля отцов составила 11%. Заявление между нулевой и первой миллисекундой записи подали 42 человека, еще 30 россиян подали заявление в первую миллисекунду записи.

Максимальную нагрузку зафиксировали в Свердловской области – там заявления поступали со скоростью 5,2 тысячи операций в секунду. Это вдвое больше, чем в 2024 году, уточнили в министерстве.

В свою очередь, москвичи могут записать детей в первый класс на портале mos.ru до 5 сентября. Для этого перед подачей заявления нужно внести или обновить сведения о себе и ребенке в личном кабинете. В каталоге услуг выбрать раздел "Образование", перейти в подраздел "Школа" и нажать на "Запись в первый класс".