Путин подписал закон об эксперименте по сдаче двух предметов на ОГЭ

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Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче двух предметов на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2025 году. Документ опубликован на портале правовых актов.

Мера распространится на Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Девятиклассники, проживающие на территории этих регионов, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике.

Власти этих субъектов, в свою очередь, получат возможность самостоятельно устанавливать перечень профессий, по которым можно поступить в колледжи, не сдавая экзамены после девятого класса и имея только аттестат об окончании школы.

Кроме того, согласно закону, в еще 12 субъектах для продолжения обучения в 10-м классе ученики должны набрать минимальные баллы по экзаменам, которые будут установлены местными властями. Если школьник не сможет достичь необходимого количества баллов, он получит преимущество при поступлении в колледж на бюджетное место в рамках эксперимента.

Данный закон ранее одобрил Совет Федерации, до этого его приняла Госдума. Заммэра Москвы Анастасия Ракова указывала, что он позволит столичным школьникам быстрее выйти на рынок труда.

Вице-мэр выразила надежду, что инициатива позволит расширить возможности учащихся по получению среднего профессионального образования (СПО). Она также отметила, что все программы СПО в городе обновили, благодаря чему ученики получают компетенции, которые позволяют им быстро найти работу и получать достойную зарплату.