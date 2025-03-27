Совфед одобрил закон об ОГЭ по двум предметам в трех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон о сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике в трех российских регионах.

В рамках инициативы девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области для получения аттестата о среднем образовании, в частности для поступления в колледж, могут успешно сдать экзамен по двум обязательным предметам.

Помимо этого, согласно закону, в этих же субъектах ученики для перевода на дальнейшее обучение в 10-х классах должны набрать минимальные баллы по экзаменам, которые установят субъекты. В случае если школьник не наберет необходимое количество баллов, он получит преимущество при поступлении в колледж на бюджетное место в регионах, на которые распространен эксперимент.

Вместе с тем власти Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области получили право определять список профессий для поступления в колледжи без учета результатов экзаменов после девятого класса и при наличии аттестата.

Данный эксперимент позволит столичным школьникам быстрее выйти на рынок труда, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Вице-мэр выразила надежду, что инициатива позволит расширить возможности учащихся по получению среднего профессионального образования (СПО).

Она также отметила, что все программы СПО в городе обновили. Ученики получают те компетенции, которые позволяют им быстро найти работу и получать за нее достойную зарплату, подчеркнула Ракова.