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Минпросвещения РФ утвердило допустимое количество домашнего задания в школах страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сколько часов на каждый урок, на каждую единицу содержания, на каждую тему – сколько часов в зависимости от сложности и сколько должно быть на домашнее задание разумное время. Вот мы сейчас это упорядочили", – цитирует его Агентство "Москва".

Как подчеркнул министр, допустимую нагрузку на школьников устанавливает Роспотребнадзор.

"Сейчас самая главная проблема, чтобы школы это все начали реализовывать", – добавил Кравцов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на проблему чрезмерной нагрузки в школах. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам, отметил Володин.

В феврале Минпросвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. В результате учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ.

