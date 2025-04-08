"Активные граждане" выберут лучший вид морепродуктов для шашлыка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший вид морепродуктов для шашлыка. Голосование подготовлено совместно со столичным департаментом торговли и услуг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Блюдо на шпажках, которое наберет больше всего голосов по результатам опроса, станет фирменным для рыбных рынков "Москва – на волне". С 1 по 11 мая оно будет продаваться со скидкой 10%.

В голосовании участвуют шесть видов рыбы и морепродуктов, в числе которых морские гребешки, филе угря в винном соусе, креветка ваннамей (королевская), осьминог, кальмары, филе форели.

Таким образом, горожане смогут купить любимый продукт по выгодной цене и отойти от привычных вкусов, создав новый гастрономический тренд для отдыха на природе.

Также в ходе опроса участникам предстоит рассказать, какой продукт они чаще всего выбирают для приготовления шашлыков: курицу, мясо, рыбу или овощи.

Участниками голосования могут стать зарегистрированные пользователи проекта, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Кроме того, после опроса они смогут получить баллы программы "Миллион призов".

Также баллы начисляются за покупки на рыбных рынках. Чтобы воспользоваться этой возможностью, при оплате необходимо предъявить продавцу QR-код участника проекта. После этого пользователь сможет получить 10% скидку от цены товара в виде городских баллов. Их можно использовать для приобретения товаров и услуг у партнеров программы или направить на благотворительные цели.

Вместе с тем у жителей и гостей столицы вновь появилась возможность забронировать беседки для пикников в парках. В природных зонах города есть противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора, информационные щиты с правилами предосторожности.

Арендовать места для отдыха можно в сервисе "Мосбилет", выбрав удобное время и место. В приложении можно взять один временной слот, равный 4 часам. После завершения оплаченного времени гости должны покинуть зону отдыха.