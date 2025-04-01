Горожане снова могут забронировать беседки для пикников в парках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители и гости Москвы вновь могут забронировать беседки для пикников в парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В природных зонах города есть все условия для безопасного отдыха – противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора, информационные щиты с правилами предосторожности. Арендовать места для отдыха можно в сервисе "Мосбилет", выбрав удобное время и место. Аренда площадок платная.

В приложении можно взять один временной слот, равный 4 часам. При этом продлевать его нельзя. После завершения оплаченного времени гости должны покинуть зону отдыха. При спорной ситуации администратор поможет урегулировать вопрос.

Зоны с беседками и мангалами есть в 14 парках столицы, подведомственных департаменту культуры: "Северное Тушино", "Сокольники", "Серебряный бор", "Радуга", "Митино", Лианозовском и Бабушкинском, а также в сквере по Олонецкому проезду и музеях-заповедниках "Останкино и Кусково" и "Кузьминки-Люблино".

В департаменте напомнили, что в парке "Кузьминки-Люблино" есть благоустроенная площадка с 11 беседками и мангалами, в лесопарке "Кусково" можно насладиться барбекю в окружении парковых ландшафтов и вековых деревьев, а на "Поляне невест" есть не только мангальные зоны, но и обогреваемые дома с террасами.

Гости заказника "Лианозовский", помимо пикника, могут увидеть Лианозовские пруды и посетить детские и спортивные площадки. В Бибиреве существует заказник "Алтуфьевский" – ранее он был известен как "Лианозовский питомник". В 1930-е и 1950-е годы питомник снабжал москвичей посадочным материалом, но спустя годы насаждения разрослись и сформировали место для тихих прогулок.

Насладиться тихим отдыхом можно в парке "Северное Тушино", где также есть детские и спортплощадки, зона для воркаута и комната матери и ребенка. Кроме того, горожане могут посетить сквер по Олонецкому проезду, известный своим биоплато, на котором живут различные виды уток, гуси и лебеди.

Также граждан пригласили погулять в ландшафтном парке "Митино", парке "Серебряный бор" и парке "Радуга". Сезон пикников в последнем начнется с 7 апреля. Там также есть удобные беседки, рассчитанные на 8–10 человек.



В прошлом году столичные парки посетили свыше 177 миллионов раз, рассказывал Сергей Собянин. За зимний сезон 2024–2025 годов там были открыты 47 катков, 85 лыжных трасс и 22 горки для катания на тюбингах и ледянках. Также летом прошлого года горожане могли посетить 13 бассейнов и 10 кинотеатров под открытым небом.

