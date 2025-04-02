"Активные граждане" выберут самые романтичные места Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Голосование за самые романтичные места столицы стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

"В городе есть множество красивых локаций, где можно интересно провести время со второй половинкой и сделать запоминающиеся фотографии", – отмечается в сообщении.

Граждане смогут выбрать из семи уникальных мест для свиданий, подобранных туристическим сервисом Russpass, столичными комитетом по туризму и департаментом культуры. Но выбрать можно не более трех понравившихся вариантов.

Это может быть "мост поцелуев" у Киевского вокзала, где в 2002 году установили мировой рекорд по числу поцелуев, Третьяковский мост с лентами и замками молодоженов или павильон "Нерастанкино" в музее-заповеднике "Царицыно" и другие места.

Принять участие в опросе могут все москвичи с учетной записью "Стандартная" или "Полная" на портале мэра и правительства Москвы. За участие начислятся баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Баллы можно потратить у партнеров акции либо отправить на благотворительность.

Сходить на свидание можно и в столичных парках. С этого месяца горожане и гости Москвы смогут забронировать беседки для пикников на 14 природных территориях города. В сервисе "Мосбилет" можно взять один временной слот, равный 4 часам. При этом продлевать его нельзя. После завершения оплаченного времени гости должны покинуть зону отдыха.

