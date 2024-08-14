Три именные таблички в память об участниках Великой Отечественной войны установили в ЮЗАО

Фото: Юлии Прокофьевой

Три таблички в честь участников Великой Отечественной войны торжественно открыли в доме по адресу Ленинский проспект, д. 41/2, на них увековечены имена генерал-полковника Николая Москвителева, генерала Юрия Мажорова, полковника Анатолия Цветкова.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов юго-западного округа Москвы Александр Винидиктов, почетный ветеран Москвы и ЮЗАО, руководитель комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества в окружном ветеранском совете Лидия Сергеева, ветераны, жители района, волонтеры акции.

Патриотический проект "В этом доме жил ветеран" в преддверии 80-летия Великой Победы стартовал в юго-западном округе в июне по инициативе российского ученого, директора Института космических исследований РАН, координатора акции "Научный полк" в ЮЗАО Анатолия Петруковича. Акцию поддержал совет ветеранов ЮЗАО.

"В апреле этого года мы совместно с советом ветеранов начали в юго-западном округе акцию "Научный полк". Это сбор историй об ученых-фронтовиках для увековечивания их памяти к 80-летнему юбилею Великой Победы. Волонтеры общались с людьми, жители присылали свои рассказы в совет ветеранов. Рассказывали обо многих участниках войны, которых уже нет в живых. Не все из них были связаны с наукой, но эти люди жили здесь, по соседству, их многие знали и до сих пор помнят. Многие рассказывали о своих родственниках-фронтовиках. Люди говорили о том, что каждый участник войны достоин памяти потомков", – рассказал Анатолий Петрукович, передает Агентство "Москва".

Он пояснил, что так появилась идея проекта "В этом доме жил ветеран".

"Суть инициативы – в сохранении памяти о героях, участниках войны, живших в каждом конкретном доме, с помощью установки именных табличек. Жители дома узнают имена тех, кто спас мир от фашизма и жил в этом доме, гулял по этому двору, смотрел на мирное небо над своей страной", – пояснил Петрукович.

В июне волонтеры акции начали обходы жителей домов для изучения общественного мнения. Было собрано свыше 2 тысяч подписей за установку таких табличек. Кто-то делился личной информацией, подробностями о знакомых или родственниках – участниках Великой Отечественной, живших в районе.

Как отмечают организаторы, это патриотический проект на общественных началах. Речь не идет о массовом сборе историй о проживавших в ЮЗАО участниках войны. Собрать все сведения практически невозможно, ведь кто-то, например, жил много лет назад или когда-то переехал.

В настоящее время таблички устанавливают там, где сами жители проявили инициативу, рассказали о герое, который здесь жил, а при опросе соседи поддержали и разрешили установку такой таблички в подъезде.

После Гагаринского района таблички появятся в домах и других районов ЮЗАО.

Ранее сообщалось, что представители строительной организации изготовят из мрамора новую мемориальную табличку Герою Советского Союза в Левобережном районе.