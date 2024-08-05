Депутат МГД Метлина: в Теплом Стане и Конькове должны появиться таблички о ветеранах

Фото: Ольга Нагорнова

Памятные доски в память о ветеранах должны появиться на фасадах домов в столичных районах Теплый Стан и Коньково. Об этом депутат Мосгордумы Наталия Метлина рассказала в ходе круглого стола на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО", который состоялся в пресс-центре Агентства "Москва".

"Пару слов скажу об увековечении памяти участников Великой Отечественной войны. Буду добиваться, чтобы на фасадах домов Теплого Стана и Конькова, где жили ветераны, были установлены памятные доски. Добьюсь установки такой доски на фасаде дома в Конькове в память о Герое Советского Союза Юдине Викторе Михайловиче. Этой зимой мы уже открыли одну такую памятную доску в Конькове. Она посвящена памяти еще одного жителя нашего района Героя Советского Союза Салихова Гатауллы Салиховича", – уточнила Метлина.

Она отметила, что в Москве продолжается активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы.

"Эта работа уже организована в округах столицы, в частности, в ЮЗАО. Мы обсудили проекты, среди которых создание и благоустройство сквера в Теплом Стане, который получит название сквера "Доблести и Славы", – добавила Метлина.

По ее словам, эти инициативы имеют огромное значение для сохранения памяти о подвигах наших соотечественников. В свою очередь, депутат Московской городской думы Людмила Гусева пояснила, что к 80-летию Победы в ЮЗАО объявлен конкурс школьных музеев, чтобы через новые экспозиции и поисковую работу привлечь внимание детей к этой памятной дате.

"Важно, чтобы школьники выяснили и рассказали историю своей семьи, о подвигах прадедушек и прабабушек, об их наградах. Самое главное – не забывать о собственных корнях, которые навечно связаны с судьбой страны", – подчеркнула Людмила Гусева.

Она напомнила, что Южное Бутово – район с богатой историей.

"Отсюда уходила 1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения Ленинского района, впоследствии ставшая 60-й стрелковой. Она вошла в состав 33-й армии Резервного фронта. Ценой своих жизней добровольцы спасли столицу в трудные дни войны. Мы помним наших героев и гордимся их подвигом", – заключила Гусева.

В круглом столе также приняли участие депутаты Мосгордумы Александр Семенников, руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова и председатель краеведческого общества "Бутово" Антон Никулин.

Ранее Раззакова анонсировала новые волонтерские обучающие проекты к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Так, проекты в ЮЗАО будут призваны укрепить чувство патриотизма и гордости за свою страну у подрастающего поколения.

